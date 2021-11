Interceptan a 39 migrantes de distintas nacionalidades en Chiquimula

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este domingo retuvo a 39 migrantes provenientes de siete nacionalidades y se les remitió a una delegación del Instituto Guatemalteco de Migración.

De acuerdo al informe policial, se interceptó a un grupo conformado por 18 migrantes, entre ellos un menor de edad, en un operativo de seguridad en el km 227 de la ruta Interamericana.

Las personas son provenientes de Venezuela, Senegal y Haití, y se encontraban cerca de la frontera Agua Caliente en Chiquimula.

A los migrantes se les retuvo “por permanecer de manera irregular en el país e incumplir con los protocolos migratorios y de bioseguridad correspondientes”, informó la fuente oficial.

Localizan a segundo grupo de migrantes

La policía también interceptó a otro grupo de 21 migrantes, cuatro de ellos menores, en el departamento de Chiquimula. En este grupo se identificó a personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, china, colombiana y cubana.

La institución no precisó las circunstancias en la que retuvo a los migrantes. Únicamente se reportó que iban en tránsito y no en vehículos, por lo que no hubo capturas.

PNC localiza a 18 migrantes fueron remitidos a Migración 18 ciudadanos de Venezuela, Senegal y Haití entre ellos un menor fueron localizados en un operativo en el km 227 ruta Interamericana jurisdicción de la frontera Agua Caliente, Chiquimula.#DenunciaAnonima1561 pic.twitter.com/SSfID4oVcZ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 28, 2021

Guatemala es una nación de paso, y no es ajeno al éxodo de países que atraviesan crisis económica, social o política.

Las escenas de personas cruzando el país con la intención de llegar hacia los Estados Unidos se hace cada vez más cotidianas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Naciones Unidas, abogó en Panamá por rutas más controladas para los miles de migrantes, principalmente haitianos, que van de sur a norte en Latinoamérica en una peligrosa travesía hacia Estados Unidos.

Abandonados en un contenedor

El pasado 9 de octubre fueron rescatados 126 migrantes que fueron abandonados dentro de un contenedor en el departamento de Escuintla.

Los gritos de auxilio alertaron a los pobladores acerca de que algo inusual ocurría en el interior del vehículo.

Al verificar el interior, los agentes policiales confirmaron que se trataba de personas originarias en su mayoría de Haití. También es contabilizó que viajaban 11 ciudadanos de Nepal y nueve de Ghana.

De inmediato se procedió a brindarles atención humanitaria y luego fueron trasladadas a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para realizar las diligencias respectivas.