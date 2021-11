Karol G muestra las graves heridas que le dejó su caída en concierto

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele, me duele todo”, declaró Karol G, minutos después de la caída que sufrió en uno de sus conciertos.

Y es que la cantante colombiana sufrió una aparatosa caída durante el concierto que ofreció en Miami.

Tal como muestra un video grabado por uno de los asistentes, el incidente ocurrió cuando la colombiana descendía desde lo alto de una de las escaleras del escenario.

Al cabo de unos segundos de pausa, la intérprete se levantó y prosiguió con el concierto, entre los aplausos y algarabía de los asistentes.

“Nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, agregó la joven, visiblemente emocionada.

A pesar del incidente, G, que este año publicó su disco “KG0516”, afirmó que continuaría con su siguiente concierto.

Las graves heridas de Karol G

Por medio de sus historias en redes sociales, aprovechó para mostrar las graves heridas que le dejó el incidente.

En las imágenes se puede ver el pie evidentemente lastimado, los moretes de los brazos y su rodillas completamente raspado.

dios, karol g está llena de moratones y golpes por la caída de ayer. suerte que no llegó a nada más grave. pic.twitter.com/lNDukMB1jT — diyae (@rusherhipnotiza) November 28, 2021

Y es que su caída no fue cualquiera, ya que rodó por 10 escalones, golpeándose fuertemente la cabeza en uno de ellos y dándose en la rodilla varias veces.

Actualmente, la intérprete de canciones como “Tú no amas”, “La vida continuó” y “Tusa”, supera los más de 44 millones de seguidores en sus redes sociales.

Hace unos días atrás, la estrella femenina del reguetón subió una foto en la que aparentemente no “lleva ropa interior”.

“Noche especial. Que lindos días he tenido, gracias, gracias… y que les regalo estas florecitas pues”, dice la leyenda que lleva la imagen.

Como era de esperase, sus fanáticos no dudaron en llenarla de halagos en la sección de comentarios.