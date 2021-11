Video muestra cuando hombre ataca a balazos a exesposo de su novia

Un hombre mató a balazos al exesposo de su pareja en medio de una discusión por la custodia de menores.

Imágenes grabadas por un celular muestran a Chad Read argumentando con su exesposa Christina en el exterior de la vivienda de esta, antes de que el sospechoso, Kyle Carruth, saliera de la casa. Este hecho se registró en Texas, Estados Unidos (EE. UU.).

El hombre le reclama a la exesposa que no deja vea a sus hijos y que la llevaría a una corte.

De repente, su actual pareja sale de la casa con arma en mano, y ambos empiezan a discutir cara a cara y a rozar los cuerpos, mientras una mujer grita que llamen al 911.

En cuestión de segundos, el sujeto armado disparó hacia el pie de Read. Seguidamente, cuando el otro trata de agarrar el arma, le dispara de nuevo, y ahí es cuando la víctima cae al suelo.

Update: Kyle Carruth's lawyer, David Guinn, sends @KAMCNews an alternate view filmed from inside the house. He says he believes it supports Kyle's claim of self defense. This is, again, graphic and uncensored. A censored version is in our article below. pic.twitter.com/taZ6CRAF2Z

— Ryan Chandler (@RyanChandler98) November 24, 2021