Pareja graba acto sexual en zona turística; la protagonista emite aclaración

El fin de semana se viralizaron imágenes que dan cuenta de que una pareja se filmó manteniendo relaciones sexuales en una zona turística de Argentina.

El acto sexual se registró durante una excursión al Cerro Otto en la ciudad de Bariloche. En las imágenes se mostraban teniendo intimidad en el teleférico y en los senderos del lugar, uno de los paseos más concurridos por los turistas que visitan el lugar, incluso, afirman que durante la filmación hubo excursionista que captaron a la pareja.

En las imágenes difundidas en redes sociales solo se puede ver a la joven en cámara mientras que el hombre, que también participa de las escenas, graba y se protege el rostro.

La protagonista del video envió una carta al diario local dando detalles de lo ocurrido.

Se trata de una conocida actriz del cine para adultos que se identifica como Chechu.

Según contó, trabaja para su canal de contenido XXX que se llama My Bad Reputation, y dijo que le sorprendió la atención que recibió por el video que subió a internet.

Kisses to start your week on a good mood 😘

.

Besitos para que empiecen la semana contentos 😘#Blueeyesgirl #blueeyes #ojosazules #blonde #sexyblonde #barbiegirl #blondegirls #pecas #freckles #mountains #lake #landscape #beautifullandscape pic.twitter.com/QFMCkQaJFL

— 匚卄乇匚卄ㄩ (@mybadrep) October 11, 2021