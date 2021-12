Mujer grabó acoso de taxista durante una carrera

Una joven grabó con su celular cómo un taxista la acosó en medio de un viaje. En la grabación se puede escuchar al conductor del vehículo haciendo comentarios inapropiados.

La joven narró que en aquel momento el miedo la paralizó.

“Me sentí muy incómoda, no podía creer que esto me estuviera pasando. Muchas personas me decían: ‘¿Por qué no se bajó?’; pero la verdad es que tenía miedo de lo que podría llegar a hacer este hombre. A esa hora las calles estaban vacías y no quería que la situación escalara al nivel físico”, le dijo la víctima.