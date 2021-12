Esto dijo Willy Coito sobre el once ideal de la Liga Concacaf

Comunicaciones lideró el mejor once de la Liga Concacaf luego de salir con el campeonato, seis del total de los jugadores fueron del cuadro de crema, pero sorprendió que jugadores habituales del entrenador Willy Olivera no hicieran presencia dentro desde esquema.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, el entrenador uruguayo de Comunicaciones dio su opinión sobre el once ideal de la Liga Concacaf y tuvo palabras para su próximo rival en la Liga de Campeones, Colorado Rapids (Estados Unidos).

El técnico albo se vio sorprendido ante la falta de alguno de sus hombres de confianza en el mejor once del campeonato según Concacaf. “Creo que estas formaciones no son muy reales y se puede ver con el hecho de colocar a Oscar Santis como carrilero por la izquierda”, comentó.

“Que no estén Jorge Aparicio y José Manuel Contreras sorprende, pero yo me quedo con su rendimiento, eso me deja contento”, agregó.

También dentro de la charla dejó palabras de cara al enfrentamiento que tendrá Comunicaciones ante Colorado Rapids el próximo mes de febrero. El técnico cree que es muy prematuro crear un análisis del equipo, ya que, la temporada de la MLS aún no comienza.

“Vamos a esperar el inicio de la temporada en la MLS, tienen buenos jugadores y la temporada pasada lo hicieron muy bien, pero en esas ligas cambian muchos jugadores y debemos esperar cuando empiecen a entrenar para ver como están”, comentó.

El once ideal de la Liga Concacaf

Con el campeonato ya concluido y con Comunicaciones como campeón de la edición 2021, la Liga Concacaf dio a conocer el once ideal del torneo en su edición 2021.

🤩 Ya está aquí el XI Ideal de la #SCL21, liderado por jugadores del Comunicaciones campeón 🏆 🇬🇹 Detalles: https://t.co/b4jFUZhG82 pic.twitter.com/BV9XC65ANb — Concacaf (@Concacaf) December 17, 2021

El equipo que mayor cantidad de jugadores aportó en este once fue Comunicaciones, los campeones aportaron hasta seis jugadores. Kevin Moscoso, Alexander Robinson, Oscar Santis, Andrés Lezcano, Juan Anangonó y Junior Lacayo representan al campeón en esta nómina.

Guastatoya también cuenta con un representante, el central Omar Domínguez se encuentra en la zaga por su participación ante Alajuelense, la cual, Concacaf cataloga como “crucial” para que el pecho amarillo avanzara a las semifinales y dejara en el camino al que llegaba a defender su título.

el once ideal:

Guardameta: Kevin Moscoso, Comunicaciones

DEF: Marcelo Pereira, Motagua

DEF Alexander Robinson, Comunicaciones

DEF: Omar Domínguez, Guastatoya

VOL: Oscar Santis, Comunicaciones

VOL: Molham Babouli, Forge FC

VOL: Kevin López, FC Motagua

VOL: Osvaldo Rodríguez, Santos de Guápiles

DEL: Júnior Lacayo, Comunicaciones

DEL: Juan Anangonó, Comunicaciones

DEL: Andrés Lezcano, Comunicaciones

