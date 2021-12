Ancelotti: “Ahora el Barcelona no es un rival directo, pero tiene mucha calidad”

Con su equipo lanzando en LaLiga y más que solvente en la Champions, Carlo Ancelotti tomó la palabra antes del partido que cerrará el año en el estadio Santiago Bernabéu.

El italiano no ha tenido ningún problema en anunciar la titularidad de Benzema y de un Hazard del que afirma que le ve listo para ser importante en el tramo decisivo de la temporada.

“Mañana Hazard es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. No ha cambiado mentalmente. Su problema es que no siempre se ha podido entrenar al 100%, como ahora lo hace. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. No estaba acostumbrado a jugar en la derecha y he preferido a Rodrygo y Asensio ahí”, indicó el técnico italiano.

Ancelotti habla sobre el Barcelona

El técnico italiano compareció ante los medios previo al duelo ante el Cádiz de este domingo, Ancelotti fue cuestionado sobre la situación del Barcelona en La Liga, club que actualmente ocupa la octava posición a 18 puntos del Real Madrid.

Ancelotti, no considera al Barcelona un rival directo, teniendo en cuenta las distancias en La Liga, pero afirmó el club catalán tiene mucha calidad para afrontar el resto de la temporada.

“Ahora el Barcelona no es un rival directo, porque hay otros equipos más cerca. Pero tiene la calidad para ir hacia arriba y si fuera entrenador del Barcelona diría exactamente lo mismo que Xavi”, afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti: “Ahora el Barsa no es un rival directo.” QUE GRANDE 🔝 pic.twitter.com/X6CrgiEdzM — Madridismo Real™ (@MadridismoreaI) December 18, 2021

Sobre el brote de Covid-19 en la plantilla merengue, Ancelotti dijo lo siguiente: “Hemos de convivir con esto, nosotros y la sociedad. Nunca pensamos en aplazar los partidos. Desgraciadamente, hay que seguir conviviendo con este virus, que ahora es menos fuerte. Hay que cuidarse y ser cauto. El club es muy exigente con los controles”.

