Disfruta de la Navidad con Laura Denisse y Los Brillantes

Desde el 2017 a la fecha se ha convertido en una tradición para Laura Denisse y Los Brillantes presentar nueva música para celebrar la Navidad.

Es así como en estos días lanzan temas navideños para festejar estas fiestas de fin de año.

En sus redes sociales, los artistas han compartido los videoclips de los temas: Navidad Me Hace Llorar, Silent Night (Noche De Paz), Have Yourself a Merry Little Christmas, entre otras.

Sobre su trayectoria

Laura Denisse es originaria de Monterrey, N.L. México, cantautora y proveniente de una dinastía artística.

Iniciando su carrera a los 12 años cuenta con una discografía de 9 discos grabados dentro del género regional mexicano. Logró darse a conocer gracias a éxitos como “Hey baby qué pasó“ y el dueto con El rey del acordeón Ramón Ayala “Cuando yo era un jovencito”.

Junto a su agrupación Los Brillantes, formada por talentosos músicos de México y los Estados Unidos combinan en su música la música del norte de México con el folk y el country americano, logrando así una de las propuestas más originales de los últimos tiempos.

En 2019 comenzaron su gira por Estados Unidos que incluyó ciudades como Nashville, TN. en donde grabaron el álbum que salió a la venta en 2021, junto al productor americano Misa Arriaga, ganador del Grammy por sus producciones como Willie Nelson y Kacey Musgraves.

Ahí también, en la capital de la música country lograron el reconocimiento del gremio, que los considera parte de la cultura Mexicoamericana que logra cruzar barreras e idiomas entre los dos países.

En el 2020 obtuvieron por segunda ocasión el premio TEXAS SOUNDS COUNTRY MUSIC AWARD que premia a lo mejor de la música country internacional.

La marca de ropa Wrangler reconocida mundialmente también se fijó en el potencial de la agrupación y actualmente son embajadores de la marca.

Laura Denisse también ha participado como actriz en telenovelas como Porque el amor manda, Soy tu dueña, La Rosa De Guadalupe y durante 5 años formó parte del elenco de la internacional obra de teatro AVENTURERA como actriz y cantante.

