“La afición está enojada con nosotros”, dijo Milciades Portillo

El defensa paraguayo, Milciades Portillo, expresó la tristeza que siente el equipo de Municipal por no haber podido cumplir el objetivo de avanzar a la final del Torneo Apertura.

Y es que el equipo escarlata no pudo clasificarse a la última serie tras quedar eliminado a manos de su archirrival, Comunicaciones, tras empate 0-0 en el Clásico 318.

Pese a igualar 0-0 tanto en el juego de ida como en el de vuelta los cremas avanzaron a la final por haber terminado en mejor posición que los rojos al final de la fase de clasificación, fueron segundos, mientras que su archirrival, tercero.

Lo que dijo Milciades Portillo

“Los dos partidos fueron duros, sabíamos que teníamos la necesidad de convertir un gol, hoy tuvimos un penalti, pero no se pudo dar la clasificación. Ahora hay que levantar cabeza, estamos en deuda con la afición, dejamos todo dentro del campo. Nos queda seguir trabajando, el futbol da revanchas y ojalá pronto podamos tenerla”, le dijo Portillo a “Tigo Sports” al salir del estadio Doroteo Guamuch Flores.

La falla Barrientos y según el árbitro como el portero no la toca el segundo disparo que terminó adentro no cuenta. @EUDeportes @antiguaesportiv pic.twitter.com/TCYhoPUhDj — E. Garcia Carrera (@estugarc_eu) December 27, 2021

El paraguayo expresó además, que “estamos tristes, veníamos con la ilusión de poder salir campeones, veníamos de menos a más demostrando que queríamos llegar a la final, pero nos encontramos a un rival fuerte, que hizo mérito para entrar a la final, no pudimos convertir que es lo que queríamos, tuvimos ocasiones y no pudimos hacerlo. El objetivo era llegar a la final y salir campeones y no pudimos, estamos en deuda con la afición”.

Mientras que sobre el trabajo de Saturnino Cardozo, manifestó: “Con su llegada la mentalidad cambió en nosotros, el profe encontró a un equipo que se plantó bien. Partido tras partido nos fuimos entendiendo mejor, pero tuvimos muchos compañeros lesionados a lo largo del torneo, nunca pudimos estar del todo y ahora teníamos a un equipo que quería obtener el título, lastimosamente no se pudo dar y quedamos fuera”.

“Seguiremos trabajando y demostrando que somos buenos jugadores y queremos salir campeones, la afición está enojada con nosotros, pero tendremos la oportunidad de una revancha”, agregó el paraguayo, quien aseguró que espera seguir en el cuadro escarlata y que tiene contrato hasta junio de 2022.

