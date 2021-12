Ecuador abre una nueva investigación contra el expresidente Rafael Correa

La Justicia de Ecuador ha abierto una nueva investigación contra el expresidente Rafael Correa por presunta malversación de fondos en el marco del caso ‘Sucre’.

Fue la Fiscalía ecuatoriana ha notificado al exmandatario de la apertura de una nueva pesquisa en su contra, tal y como ha confirmado el propio Correa en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

El caso es un entramado de corrupción en torno a Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El expresidente reside actualmente en Bélgica a pesar de haber sido condenado a ocho años de prisión en Ecuador por su implicación en un caso de sobornos, unas acusaciones que ha negado en reiteradas ocasiones.

No había visto esta nueva bestialidad de Villavicencio.

Resulta que reservas venezolanas en aquella época eran 12 veces las ecuatorianas…🤦🏻‍♀️

Si hubo transferencia de divisas, fue de Venezuela a Ecuador.

Ignorancia y mala fe, mezcla explosiva

Colegio de Economistas, are you there? pic.twitter.com/7YO8nJvClT

— Rafael Correa (@MashiRafael) December 31, 2021