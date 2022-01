¡En privado! Así dieron a conocer a todos los ganadores de los Golden Globes

Los Golden Globes han sido el banderazo de salida para la temporada de premios cada año, también marcaban la pauta para las siguientes premiaciones.

Sin embargo, 2022 arrancó distinto con una ceremonia que no se transmitió en televisión ni streaming. Se celebraron en una ceremonia privada cuyos invitados eran miembros y beneficiarios. Nada de celebridades.

¿La razón? Nadie quiso participar ni involucrarse después de la catastrófica controversia donde se reveló que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, no representaba la diversidad en medio de actos de corrupción.

Pese a todos los problemas, los ganadores fueron anunciados por medio de su página y las diferentes redes sociales.

LOS GANADORES DE LA CEREMONIA

A continuación te compartimos el listado completo de quienes triunfaron en sus diferentes categorías.

Mejor actor de reparto en serie

O Yeong-Su- El Juego del Calamar

Mejor actriz de reparto

Ariana Debose -West Side Story

Mejor película de animación

Encanto

Mejor actor drama de televisión

Jeremy Strong -Succession

Mejor película en idioma extranjero

Drive My Car

Mejor actor en un musical o comedia de televisión

Jason Sudeikis -Ted Lasso

Mejor guión

Kenneth Branagh- Belfast

Mejor actriz de reparto, TV

Sarah Snook- Succession

Mejor actor en miniserie, antología o película para la televisión

Michale Keaton –Dopesick

Mejor actriz en miniserie, serie de antología o película para televisión

Kate Winslet-Mare of Easttown

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart- Hacks

Mejor serie de TV: Musical o comedia

Hacks

Mejor actor en película musical o comedia

Andrew Garfield- Tick, tick… Boom!

Mejor serie limitada o película para televisión

The Underground Railroad

Mejor canción original

No Time to Die de No Time to Die- Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor banda sonora de una película

Hans Zimmer- Dune

Mejor actor de drama

Will Smith- King Richard

Mejor actor de reparto en una película

Kodi Smit McPhee The Power of the dog

Mejor actriz en un drama de televisión

Michaela Jaé Rodríguez-Pose

Mejor actriz en una película Musical o comedia

Rachel Zegler- West Side Story

Mejor película musical o comedia

West Side Story

Mejor actriz de una película dramática

Nicole Kidman- Being the Ricardos

Mejor dirección de una película

Jane Campion- El poder del perro

Mejor serie de televisión drama

Sucession

Mejor película drama

The Power of the dog

