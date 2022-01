Giammattei lidera mesa de diálogo entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá

El presidente Alejandro Giammattei viajó este martes a Sololá para participar en una reunión en la que se da seguimiento a los conflictos entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Giammattei, quien lideró el encuentro, fue acompañado por autoridades de distintas dependencias del Ejecutivo, incluidos los ministros de Gobernación, Defensa y Comunicaciones.

Asimismo, participaron delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y del Ministerio Público.

La mesa de diálogo quedó establecida en la aldea El Novillero, Santa Lucía Utatlán. Y entre los acuerdos alcanzados se mencionó el análisis para definir los límites territoriales entre las comunidades.

“Hoy lo que estamos viendo es una actitud muy positiva de las autoridades municipales de ambos municipios, de los líderes comunitarios que también desean vivir en paz. Hoy se ve también un pequeño paso, pero grande, que no se había dado en la historia”, dijo Giammattei.

Y compartió que decidió atender personalmente el tema y está dispuesto a participar en las reuniones que sean necesarias y ser parte del proceso para resolver la conflictividad durante el tiempo que haga falta.

Giammattei explicó que el proceso de diálogo se realizó en medio de un ambiente sin revanchismo, basado en evitar que situaciones como los hechos violentos que han cobrado la vida de personas no se repitan.

“Eso no implica que los responsables de los asesinatos no sean buscados, capturados y llevados a juicio, porque es lo que corresponde. Los actos que cometieron son una salvajada que no puede quedar en la impunidad”, resaltó.