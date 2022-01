Alfredo Ajpacajá habla sobre su accidente laboral y de cómo se encuentra

El ciclista totonicapense, Alfredo Ajpacajá, está fuera de peligro y este miércoles agradeció las muestras de cariño y las oraciones luego de haber sufrido un accidente laboral. Dijo que se encuentra bien.

El pedalista fue trasladado este martes de emergencia al Hospital de Sololá, luego de haber sufrido un accidente laboral en la carpintería de su familia.

Sin embargo, pese a la gravedad de las cortaduras que sufrió en su mano izquierda, este miércoles confirmó que se encuentra bien y recuperándose.

Las palabras de Alfredo Ajpacajá

“Doy gracias a Dios por sus bendiciones y no permitir cosas mayores. Fue un pequeño descuido con una máquina de la carpintería, me cortó cuatro de los dedos de la mano izquierda pero gracias a Dios ninguna amputación, ahora estaré en observación por 48 horas más para una mejor recuperación”, expresó Alfredito en sus redes sociales.

Y agregó: “Doy gracias a todos los que me están ayudando en estos momentos, a mi equipo Decorabaños y la familia Cifuentes por todo su apoyo, a Stuard y la Federación Guatemalteca de Ciclismo, al Comité Olímpico Guatemalteco, al ingeniero Luis Herrera, toda mi familia, todo el personal médico que me están tratando muy bien y a todas las personas que me han animado en estos momentos, por sus mensajes, llamadas y publicaciones”.

“No hay forma de agradecer esas muestra de cariño, primero Dios pronto estaré de regreso en las carreteras, nos vemos pronto amigos y amigas y gracias por todo”, finalizó el ciclista.

Alfredo es uno de los ciclistas de mayor trayectoria en nuestro país y ha competido en eventos tanto nacionales como internacionales, destacando en la Vuelta a Guatemala.

En su última competencia en Queens, Nueva York, finalizó en la quinta posición en un circuito.

Mientras que su último gran triunfo ocurrió en 2018 cuando se proclamó campeón de la Vuelta a Guatemala en su edición 58.

