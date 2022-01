VIDEO. Rally Dakar: Sainz y Benavides ganan penúltima etapa

El catarí Nasser al-Attiyah (Toyota) en coches y el inglés Sam Sunderland (KTM) en motos están a un solo paso de ganar el Rally Dakar, tras la disputa este jueves de la penúltima etapa, ganada por el español Carlos Sainz (Audi) y el argentino Kevin Benavides (KTM) en sus respectivas categorías.

Tras una jornada con 346 km de especial alrededor de Bisha (sudoeste), Al-Attiyah conserva 33 minutos de ventaja sobre el segundo en la general, el francés Sébastien Loeb (Prodrive).

Es la segunda victoria parcial este año para el piloto madrileño (que ya se había impuesto en la tercera etapa), en una jornada, de 346 km de especial alrededor de Bisha (sudoeste), que no provocó grandes cambios en la general.

Stage 11 – 🏍 🥇 Kevin Benavides

🥈 Sam Sunderland

🥉 Joaquim Rodrigues All provisional results 👉 https://t.co/VWALrQ0INa#Dakar2022 pic.twitter.com/Lzo1scBxMk — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2022

Loeb había acabado segundo en la etapa, arrebatando unos cuatro minutos a Al-Attiyah, pero fue posteriormente penalizado con cinco minutos por exceso de velocidad (91 km/h en un tramo a 30), por lo que cayó a la 7ª posición e la etapa, cediendo otros 40 segundos a su rival catarí.

Tras esta penalización, el argentino Lucio Álvarez (Toyota) subió al segundo puesto de la etapa, a 3:10 de Sainz, y el también español Nani Roma (Prodrive) fue 4º, a 4:10.

Stage 11 – 🚗 🥇 Carlos Sainz

🥈 Lucio Alvarez

🥉 Mattias Ekstrom All provisional results 👉 https://t.co/VWALrQijEI#Dakar2022 pic.twitter.com/EXQglMJJXA — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2022

Si todo parece decidido en la categoría de autos, en la de motos todo puede ocurrir después del vuelco que sufrió la clasificación este jueves.

El argentino Kevin Benavides (KTM), vigente campeón de la prueba, ganó la etapa, aventajando en 4 segundos al inglés Sam Sunderland (KTM), que recupera la cabeza de la clasificación de motos.

“Esta carrera es un ascensor emocional, había prometido a mi moto hacerle vivir un infierno y no me ha abandonado nunca. La estrategia era ‘todo o nada’. No guardar nada, dar el máximo desde el principio, es lo que he hecho y veremos qué pasa mañana. Está todo por hacer”, declaró a su llegada Sunderland, que ahora aventaja en 6 minutos y 52 segundos al segundo de la general, el chileno Pablo Quintanilla (Honda).

El austriaco Mattias Walker completa el podio provisional, a 7: 15 del líder, a falta de la última etapa del rally, el viernes, una corta especial (164 km) para llegar a Yedá.

⏱ 4’21’’! 🏁 At the finish-line on the day’s special, Sébastien Loeb has regained 4’21’’ on Nasser Al-Attiyah. 🚗💨#Dakar2022 pic.twitter.com/C346uVqbhA — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2022

Clasificación de etapa 11, autos:

Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Audi) 3 h 29:32. Lucio Álvarez/Armand Monleon (ARG/ESP/Toyota) a 3:10. Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (SWE/SWE/Audi) 3:53. Nani Roma/Álex Haro Bravo (ESP/ESP/Prodrive) 4:10. Giniel De Villiers/Dennis Murphy (RSA/RSA/Toyota) 5:11.

Clasificación general autos:

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/AND/Toyota) 36 h 49:51. (penalización: 5:00.) Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Prodrive) a 33:19. (pénalité: 5:00.) Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (KSA/GBR/Toyota) 1 h 03:43. (penalización: 35.) Orlando Terranova/Daniel Oliveras Carreras (ARG/ESP/Prodrive) 1 h 31:29. (penalización: 13:00.) Giniel De Villiers/Dennis Murphy (RSA/RSA/Toyota) 1 h 44:11. (penalización: 5:00.)

Clasificación etapa 11 motos:

Kevin Benavides (ARG/Ktm) 3 h 30:56. Sam Sunderland (GBR/Ktm) a 4. Joaquim Rodrigues (POR/Hero) 2:26. Matthias Walkner (AUT/Ktm) 4:54. Ricky Brabec (USA/Honda) 5:22.

Clasificación general motos:

Sam Sunderland (GBR/Ktm) 37 h 04:05. Pablo Quintanilla (CHI/Honda) a 6:52. (penalización: 1:00.) Matthias Walkner (AUT/Ktm) 7:15. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 15:30. Joan Barreda (ESP/Honda) 27:54. (penalización: 3:00.)

Publicidad