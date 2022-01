Real Madrid y Athletic afinan los últimos detalles para la final de la Supercopa

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró “encantado de que el Real Madrid juegue a la contra” en la víspera de la final de la Supercopa de España contra el Athletic Club, del que advirtió que “no se rinde”.

“Estoy encantado de que se diga que el Real Madrid juega a la contra porque jugar a la contra no es fácil”, aseguró Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio King Fahd de Riad.

“Es jugar vertical y tener jugadores que den pases en el momento justo y delanteros que la toquen en el momento justo”, dijo Ancelotti.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa oficial del entrenador del @realmadrid, @MrAncelotti, previa a la final de la #superSupercopa. 🏟️ King Fahd

📍 Riyadh (Arabia Saudí) https://t.co/ffvJlbEx5a — RFEF (@rfef) January 15, 2022

Preguntado por si podría arriesgar tratándose de una final, pese a que en unas semanas el equipo blanco se cruzará con el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, Ancelotti fue contundente.

“Nunca he tomado riesgos con un jugador que no está bien, si Asensio y Alaba están bien podrán jugar, si no, jugarán otros”, dijo.

📸 ¡¡LA FOTO MÁS ESPERADA!! 🤝 @Marcelino y @MrAncelotti, entrenadores de @AthleticClub y @realmadrid, posan en el King Fahd con la #superSupercopa por la que sus equipos pelearán mañana en este mismo estadio. 🏆 ¿Quién se la llevará? ¡¡MENUDA FINAL VAMOS A DISFRUTAR!! pic.twitter.com/JgYZwwQO3G — RFEF (@rfef) January 15, 2022

El técnico italiano, que se declaró “muy feliz” por vivir una nueva final y una nueva etapa al frente del Real Madrid, tiene claro que el partido contra el Athletic “va a ser un partido igualado, donde pequeños detalles van a ser importantes”.

“La fortaleza en el balón parado puede ser un aspecto importante”, advirtió Ancelotti, recordando que “todos los partidos contra sus equipos (de Marcelino) son complicados porque controla muy bien los pequeños detalles”.

Marceino García Toral respeta al Real Madrid

El técnico del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró este sábado ilusionado por jugar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, pero advirtió que no pueden aspirar a ganar “sin sufrir”.

“Sabemos de la dificultad de jugar contra el equipo más en forma de la Liga, pero somos un equipo difícil y vamos a tener opciones”, aseguró Marcelino en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Riad.

El Athletic llega a la final tras ganar 2-1 al Atlético de Madrid el jueves en la semifinal en el estadio King Fahd de Riad, donde también se disputará la final.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa oficial del entrenador del @AthleticClub, @Marcelino, previa a la final de la #superSupercopa. 🏟️ King Fahd

📍 Riyadh (Arabia Saudí) https://t.co/3JKC4kMQ5d — RFEF (@rfef) January 15, 2022

“Venimos de ganar al actual campeón de Liga, anímicamente estamos inmejorables, a nivel físico veremos después del entrenamiento, se prevé que aparezcan algunas molestias y cansancio, pero creo que mañana tendremos a todos los jugadores”, dijo Marcelino.

Tras vencer al Atlético de Madrid, contra el Real Madrid “para ganar tenemos que estar a nuestro máximo nivel y que el Real Madrid lo consiga lo mínimo”, añadió el técnico del Athletic.

Marcelino no tiene intención de tocar su filosofía de juego: “vamos a apretar alto cuando el balón esté cerca de Courtois y luego reagruparnos lo más rápido posible”.

🗣️ @Marcelino, entrenador del @AthleticClub: "Lo pasado tampoco cuenta, en esta final vamos a dejarlo todo por ganarla". ➡️ "Nosotros somos un equipo difícil y nuestra experiencia nos indica que vamos a tener opciones".#superSupercopa pic.twitter.com/qM2M1a7KNH — RFEF (@rfef) January 15, 2022

*Con información de AFP

Publicidad