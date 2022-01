El único hijo de Regina King se quitó la vida el día de su cumpleaños

Ian Alexander Jr., hijo único de Regina King, se quitó la vida el miércoles 19 de enero con tan solo 26 años, el día de su cumpleaños.

La triste noticia fue confirmada por la propia actriz con un doloroso mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales.

Alexander, que era músico y DJ, acompañaba con frecuencia a su madre a eventos de la alfombra roja. Según reveló ella, ambos tenían un estrecho vínculo.

La directora de “One Night in Miami” tuvo a Alexander con su ex esposo, el productor discográfico Ian Alexander Sr. Se divorciaron en 2007 después de casi una década de matrimonio.

El joven manifestó a E! News durante la entrega de los Globos de Oro de 2019 que King “es una supermamá”.

Ellos estaban realmente unidos y años atrás decidieron homenajear ese amor que sentían el uno por el otro con un tatuaje en común. Precisamente se tatuaron “amor incondicional” en arameo, ella en su brazo izquierdo y él en su hombro.

Después de separarse del padre de Ian en 2007, Regina King admitió que ser madre soltera no siempre fue fácil, pero que nada es más fuerte que el amor por su hijo.

En honor al cumpleaños número 50 de su madre el año pasado, Ian rindió homenaje en Instagram y escribió:

El hijo de la actriz, que actuaba bajo el nombre artístico Desduné, escribió el 15 de enero en Twitter:

En su última publicación en su cuenta de Instagram, publicada hace cuatro días, el músico promocionó el show que tenía programada para el viernes en Los Ángeles. Además de sus próximos shows, Ian acaba de lanzar un nuevo sencillo, ‘Green Eyes’, el 7 de enero.

I don’t think instagram is healthy for me

— desdune (@desdunemjv) January 15, 2022