Tras una larga jornada de bloqueos en varios puntos claves de circulación vial en el país, por parte de transportistas, un grupo de estos fue captado en el kilómetro 49 de la ruta Interamericana jugando futbol mientras dicho tramo quedó completamente paralizado.

Estas imágenes causaron indignación en redes sociales debido a que ambos extremos contaban con filas bastante largas de vehículos varados.

Los pilotos de mototaxis, quienes decidieron parquear dichos vehículos en uno de los extremos de la carretera para así bloquear el paso a los conductores, pensaron que jugar a la pelota, mientras bloqueaban el paso, sería divertido y entretenido.

No obstante, como era de esperarse, eso no cayó para nada en gracia, no solamente para quienes tuvieron que esperar varias horas para que dicho tramo quedara despejado, sino que también en redes sociales en donde usuarios mostraron su malestar ante tal situación.

En un reporte de Provial con respecto a los bloqueos realizados este lunes, 24 de enero, hasta las 16:30 horas aún continuaba bloqueado el kilómetro 49 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de El Tejar, en Chimaltenango.

Hasta las 16:30 horas continúan los bloqueos en 32 puntos a nivel nacional por parte de grupos de transportistas, según datos de @ProvialOficial.

En contra de seguro

Los transportistas anunciaron el fin de semana que realizarían los bloqueos para manifestar su descontento por la implementación de un seguro de daños contra terceros.

Los manifestantes son integrantes de la Gremial de Buses de Transporte Extraurbano que pretenden que el Gobierno dé marcha atrás en cuanto al acuerdo gubernativo 17-2020, que los obliga a pagar el referido seguro.

Rechazan bloqueos

Por su parte, varias gremiales de empresarios, así como organizaciones y entidades diversas, mostraron su rechazo a este tipo de medidas que bloquearon el paso de miles de vehículos de todo tipo en varias carreteras del país.

Por medio de un comunicado, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) expresó su rechazo enérgico a cualquier acción que se realice al margen de la Constitución Política de la República.

Además, se pronunció contra cualquier medida de hecho que violente los derechos constitucionales de la libertad de locomoción, derecho a la salud, libertad de industria, comercio y trabajo y el libre tránsito de mercancías.