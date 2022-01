Al menos un muerto y varios heridos en tiroteo en una universidad de Alemania

Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas tras un tiroteo perpetrado este lunes en la Universidad de Heidelberg, en el suroeste de Alemania, perpetrado por un individuo equipado con un “arma larga”, indicó la policía.

Por medio de un comunicado, las autoridades aclararon que la víctima mortal es el propio sospechoso, aunque no detallaron si este fue abatido por la policía. “Un atacante, que actuó solo, hirió a varias personas en un auditorio (de la universidad) con un arma larga. El atacante murió”, precisó la policía de Mannheim en el texto, citado por la AFP.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, la policía de Mannheim confirmó que el tiroteo dejó un fallecido y cuatro personas lesionadas. Algunas de las víctimas sufrieron heridas de gravedad.

UPDATE 2 #Heidelberg, #NeuenheimerFeld: Vier Personen, z.T. schwer verletzt, aktuell besteht keine Gefahr mehr, Täter tot – es wird von Einzeltäter ausgegangen.

Bürgertelefon 0621/174-5055 für Angehörige eingerichtet! pic.twitter.com/t7DPvAPzuh — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Piden no acercarse a la zona

Según las informaciones de la cadena pública Südwestrundfunk (SWR), la Universidad de Heidelberg envió un correo electrónico a los alumnos para pedirles que no acudieran al campus del barrio de Neuenheimer Feld. No obstante, según SWR, se indicó que “ya no hay una amenaza inminente” en la zona.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona tras el tiroteo.

La agencia DPA reportó que se cree que el agresor era un estudiante, y que los funcionarios de seguridad dicen que los primeros indicios son que no tenía ningún motivo político o religioso.

Heidelberg es una ciudad universitaria del estado de Baden-Wuerttemberg, con una población de unos 160 mil habitantes. El campus Neuenheimer Feld alberga departamentos de Ciencias Naturales, parte de la clínica universitaria, así como un jardín botánico.

La ley alemana sobre el porte de armas de fuego se tornó más severa en Alemania tras dos ataques perpetrados en escuelas en la ciudad de Erfurt, en el este del país, en abril de 2002, y en la ciudad de Winnenden, en el suroeste, en marzo de 2009.