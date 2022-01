“Sinceramente, no me había entrenado para esto”, comentó Rafael Nadal

El español Rafael Nadal y la australiana Ashleigh Barty, dos de los grandes favoritos al título en el Abierto de Australia de tenis, vencieron este martes en cuartos de final y, ya en semifinales, están a dos victorias de poder levantar el trofeo en Melbourne.

Su forma de solventar el partido de cuartos fue, eso sí, muy diferente: Nadal (número 5 mundial) necesitó cinco sets para deshacerse de un combativo Denis Shapovalov (14º) por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en 4 horas y 8 minutos, mientras que Barty se paseó frente a la estadounidense Jessica Pegula (21ª) por 6-2 y 6-0 en una hora.

Nadal jugará el viernes en semifinales contra el italiano Matteo Berrettini (7º), que también necesitó cinco sets para ganar al francés Gael Monfils (20º), por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2.

“¡Qué batalla! Pensaba solventarlo en el tercer set y me encontré en el quinto… Pero luché y por eso estoy muy feliz”, comentó Berrettini.

Berrettini y Nadal ya se midieron en 2019 en las semifinales de un Grand Slam, en Estados Unidos. Entonces el italiano también ganó en cuartos en cinco sets a Monfils y luego cayó en tres mangas ante Nadal.

“Fue muy duro hoy. Sinceramente, no me había entrenado para esto”, aseguró Nadal tras su victoria sobre el canadiense Shapovalov.

El español comenzó el partido dominando, rompiendo el servicio a Shapovalov en los compases iniciales, y adjudicándose el primer set en 39 minutos.

Nadal, que hace apenas dos meses ni siquiera sabía si podría estar en Melbourne, se encuentra a solo dos victorias de obtener el récord de 21 Grand Slams y romper el triple empate con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Krejcikova se despide

En el cuadro femenino, Barty, número uno mundial y referente local, continuó mostrando su fuerza y barrió de la pista a Pegula, por 6-2 y 6-0.

La estrella australiana de 25 años había alcanzado las semifinales en el Grand Slam de su país en 2020 y había perdido en cuartos en 2021. Ganadora de dos títulos del Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), Barty persigue en esta edición su primera corona en el grande de Melbourne.

“Estoy contenta por haber sido agresiva con mi golpe de derecha, aunque cometí algunos errores”, subrayó Barty, que está teniendo un torneo impresionante, con apenas una hora en la pista en cada ronda.

Desde la semifinal de 2020, Barty se siente “más completa, con más experiencia para gestionar las situaciones que se presenten”.

Barty avanza en el cuadro a gran velocidad: tras haber eliminado a Lesia Tsurenko (6-0, 6-1 en 54 minutos), a Lucia Bronzetti (6-1, 6-1 en 52 minutos, a Camila Giorgi (6-2, 6-3 en 61 minutos) y a Amanda Anisimova en una hora y catorce minutos.

En semifinales, Barty jugará contra la estadounidense Madison Keys, número 51 del mundo, que derrotó 6-3 y 6-2 a la checa Barbora Krejcikova (4ª), campeona de Roland Garros en 2021.