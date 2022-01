Jorge Vega pide apoyo a la Federación de Gimnasia para conseguir entrenador

A través de sus distintas redes sociales, el múltiple medallista guatemalteco Jorge Vega ha indicado que se ha quedado sin entrenador, por lo que solicita el apoyo de la Federación Nacional de Gimnasia y del Comité Olímpico Guatemalteco para que se le asigne un entrenador y pueda seguir compitiendo.

Según indicó Jorge Vega, su objetivo a corto plazo es participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, este se celebrará del 28 de octubre y el 6 de noviembre en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, Pero antes, deberá competir en el circuito de copas del mundo, el cual es esencial para clasificar a Liverpool 2022.

⚠️"JORGE VEGA" SIN ENTRENADOR⚠️ Estimados amigos. Con el respeto que ustedes merecen, deseo plantearles mis inquietudes sobre la problemática que GAM está atravesando ahora mismo. ¿QUÉ PASARÁ CON LA CARRERA DEPORTIVA DE JORGE VEGA? Nota completa⬇️https://t.co/rOquEwtDcX pic.twitter.com/o9KWhbXmxm — Jorge Vega López (@JorgeVegaGym) January 26, 2022

Jorge Vega pide apoyo a las autoridades competentes

“Hoy mi carrera deportiva se pone en riesgo, pues este gran equipo ha decidido tomar caminos diferentes, buscando un mejor futuro”, indicó Jorge Vega en un comunicado a través de sus redes sociales.

Y es que, según afirmó el atleta guatemalteco para este 2022 se quedó sin su grupo de trabajo, Roddman Murga, Mario Picón y Luis Godínez. El gimnasta guatemalteco expresó que su deseo de competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se celebrará en Liverpool a finales de 2022.

“Deseo competir en este ciclo olímpico, buscando lo último que quiero, ir a Juegos Olímpicos Paris 2024, sin embargo, esto ahora ya no depende de mí, sino de la solución que brinde Federación Nacional de Gimnasia con apoyo de COG.

Ya que siempre he entrenado con entrenadores nacionales, quiero seguir bajo la guía de un guatemalteco, pues en este nivel, sé perfectamente lo que se debe hacer y cuanto se debe trabajar para regresar al top mundial en gimnasia. Un entrenador extranjero no tiene que enseñarme ningún elemento nuevo, ya que las rutinas están pre diseñadas y no hay elemento nuevo que deba aprender”, indicó Jorge Vega a través de sus distintas redes sociales.

Sobre sus proyectos personales, Jorge Vega cuenta con varios emprendimientos donde destaca un gimnasio llamado: ‘Gymnastica Athletika Sport Center‘, afirmó que tiene en mente varios proyectos, pero quiere seguir compitiendo al más alto nivel para llegar a Paris 2024.

“Ahora soy fundador de Jorge Vega’s Coffee, Gymnastica Athletika Sport Center y un proyecto más en camino, los cuales me necesitan, pero así mismo, yo amo la gimnasia y se que puedo seguir batallando por mi país, pero ha llegado el momento de tomar decisiones para mi futuro y no quiero recordarles que después de mi persona, habrá una transición de 10 años sin un atleta en la rama masculina que nos represente, compita y pelee medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Copas del mundo y busque una clasificación olímpico”, finalizó Vega.