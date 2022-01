Futbolista del Manchester United es investigado por agredir a su pareja

El delantero del Manchester United Mason Greenwood ha sido acusado por violencia doméstica por su novia Harriet Robson.

Unos hechos que aún no se han demostrado y que están siendo estudiados por las autoridades después de que la chica subiera imágenes con varios golpes a las redes sociales. Estas fotos después serían eliminadas.

Harriet Robson, pareja de Mason Greenwood, publicó dichas imágenes a Instagram para denunciar que ha sido objeto de agresiones por parte del jugador del Manchester United. Incluso ha subido un audio en el que presuntamente la estaría violando.

Harriet Robson just posted this voice note on her story. Mason greenwood is finished, what a vile fucking creature. @ManUtd get rid of him. pic.twitter.com/XI2U6DIAAj

