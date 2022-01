¡Memorable! Rafael Nadal hace historia tras coronarse en el Australian Open

Este domingo se dio un partido que seguramente quedará grabado en la memoria de los amantes del tenis y del deporte, el tenista español Rafael Nadal se coronó como campeón del Australian Open tras derrotar en cinco sets a Medveded (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5), además se convierte en el máximo ganador de Grand Slams (21 títulos).

El laureado tenista español se convierte a sus 35 años en el único poseedor del récord de títulos en Grand Slam, que compartía hasta ahora con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

⁰

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022