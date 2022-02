¿Cuáles son los efectos del subregistro de casos de Covid-19?

La situación de la pandemia en Guatemala se mantiene en constante evaluación de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero dos expertas señalaron la necesidad de fortalecer este seguimiento.

Karin Slowing Umaña, médica y cirujana, con una maestría en Salud Pública e integrante de LabDeDatosGt, y Carmen Lucía Salguero, coordinadora del Área de Salud de Fundesa, expusieron sus puntos de vista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Ambas coincidieron en que es esencial fortalecer la estrategia para la detección de nuevos contagios de Covid-19, por lo que es necesario poner a disposición de la población las pruebas respectivas y que estas sean gratuitas y de calidad.

De esta manera se podría reducir el subregistro que se tiene en la actualidad en el país que, hasta el año pasado, según estimaciones del Laboratorio de Datos, sería de al menos 10 casos no reportados por cada uno confirmado.

Slowing resaltó que si no al no tenerse datos puntuales sobre el comportamiento de la enfermedad no se puede dimensionar adecuadamente la magnitud de la pandemia.

“Si uno no tiene una medición o estimación clara, más precisa, de la gravedad de un problema, entonces es muy difícil dimensionar el tamaño y capacidad de la respuesta que se tiene que dar ante este”, dijo la entrevistada.

En Guatemala ha habido una subestimación del tamaño del problema, de su alcance, de su complejidad y las repercusiones que tiene, especialmente para las poblaciones más vulnerables, agregó.

