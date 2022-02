Ellos son los nominados a los Premios Oscar 2022

La actriz Tracee Ellis Ross y el actor Leslie Jordan fueron los encargados de ofrecer en directo los candidatos para ganar las preciadas estatuillas en la edición número 94 de los premios Oscar.

La ceremonia de premiación se realizará el 27 de marzo de 2022, así que habrá bastante tiempo para ver las cintas nominadas. El anuncio estará dividido en dos partes. Por el momento se dieron a conocer algunas categorías.

Aquí te dejamos la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2022:

Mejor película

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor película extranjera

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La peor persona del mundo (Noruega)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor director

Jane Campion (El poder del perro)

Kenneth Branagh (Belfast)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actriz

Jessica Chastain, The eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The lost daughter

Penélope Cruz, Madres paralelas (Parallel Mothers)

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor

Will Smith (El método Williams)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Javier Bardem -(Being the Ricardos)

Mejor actriz de reparto

Jessi Buckley, La hija oscura (The Lost Daughter)

Ariana DeBose, Amor sin barreras

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, Rey Richard

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds, Belfast

J.K. Simmons, Being The Ricardos

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro (The Power of the dog)

Jesse Plemons, El poder del perro (The Power of the dog)

Mejores efectos especiales

Dune

Spider-Man: No Way Home

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Free Guy

Mejor banda sonora

No mires atrás (Don’t look up)

Dune

Encanto

Madres paralelas (Parallel mothers)

El poder del perro (The power of the doog)

Mejor canción original

Be Alive – El método Williams

Dos oruguitas – Encanto

No Time to Die – Sin tiempo para morir

Down to Joy – Belfast

Somehow You Do – 4 días

Mejor sonido

Belfast

Dune

The power of the dog

West side story

Dune

No time to die

Mejor vestuario

Cruella, Jenny Beavan

Nightmare Alley, Luis Sequeira

Cyrano, Massimo Cantini Parrini y Jacqueline Durran

West Side Story, Paul Tazewell

Dune, Hacqueline West y Robert Morgan

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor maquillaje y peluquería

El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La asa Gucci