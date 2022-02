“Soy sobreviviente”, Sofía Vergara muestra la cicatriz que le dejó el cáncer

Sofía Vergara utilizó sus redes sociales para mostrar las secuelas que dejó en su cuerpo la lucha contra la enfermedad. “Puedo decir que soy una superviviente”, comentó.

El pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer donde infinidad de rostros famosos utilizaron su gran proyección en redes sociales para concienciar sobre esta enfermedad, la importancia de su prevención, su detección temprana y por supuesto, apoyar la investigación.

La famosa decidió unirse a esa campaña unos días después y contó sobre su experiencia.

“A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Se trataba de una revisión rutinaria. Pero los médicos encontraron un bulto en la garganta, y esa palabra pasó a formar parte de mi historia”, comienza relatando.

“Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente esa cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer”, añade la protagonista de ‘Modern Family’. Junto a su mensaje, la intérprete adjunta una imagen en la que luce una cicatriz en su cuello.

“Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí. Tengo suerte de estar en una posición que me permite compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante”, dice la famosa quien sufrió de cáncer de tiroides.

Sofía Vergara terminó su discurso recalcando en la importancia de hacerse un chequeo médico cada año. “Creo que cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti. La prevención temprana es muy importante”, concluye.

