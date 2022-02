Minfin confirma que el Congreso fue retirado de Guatenóminas en 2021

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) confirmó que el Congreso de la República fue retirado de Guatenóminas desde el 2021, cuando el diputado Allan Rodríguez presidía ese organismo.

Así lo dio a conocer este miércoles el legislador Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición, quien compartió documentación que le fue remitida de parte de la referida cartera en la que consta tal información.

“La respuesta que la contabilidad del Estado le trasladó al ministro (de Finanzas) y que él me trasladó a mí es que el Congreso desde el 2021 ya no opera el sistema Guatenóminas, por lo que esa cartera no tiene dentro de sus archivos la nómina del Congreso”, expuso.

Añadió que no se tiene la nómina 029, ni 189, ni 122 de todas las contrataciones realizadas.

En ese sentido, el parlamentario señaló la responsabilidad del expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, en la decisión de mantener fuera del sistema de nóminas la información sobre el personal que labora en el Legislativo.

A criterio de Barreda, el actuar de Rodríguez fue negativo, tomando en cuenta los avances que se habían tenido desde 2016 cuando se hizo pública la referida información.

“Este es un tema que se logró transparentar desde entonces y no se entiende por qué el diputado actuó de esa manera. Yo me pregunto qué quiere esconder Allan Rodríguez, qué no quiere que nos enteremos”, dijo.

#EUNacionales #Urgente Según el diputado Carlos Barreda del @GPOposicion, fue el expresidente del @CongresoGuate, Allan Rodríguez, quien retiró al Legislativo de Guatenóminas en el año 2021. Se confirma tras información requerida al Ministerio de Finanzas. https://t.co/jK8lv2N3yW — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) February 9, 2022

Petición a la nueva junta directiva

Barreda expuso que espera que la actual junta directiva, presidida por Shirley Rivera, rectifique y pueda reincorporar el organismo Legislativo a Guatenóminas.

“Definitivamente todos los guatemaltecos tenemos el derecho de conocer la nómina total del personal. Cuántos trabajadores hay, a quiénes están asignados, cuánto son del área administrativa, legislativa o asesoría”, manifestó.

“Exigimos que se publique la nómina del período del expresidente y se analice por qué no se quiere publicar esa información sobre el año pasado”, concluyó.

#EUNacionales Esto respondió la presidenta del Congreso, diputada Shirley Rivera, con respecto a una solicitud planteada por junta directiva de no continuar con la planilla de este organismo en la página Guatenóminas.https://t.co/BG9QgsZUlM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2022