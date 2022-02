Administradora de Usaid se pronuncia sobre detención de exmandataria de CICIG

La administradora de USAID, Samantha Power, se pronunció por las capturas de exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y calificó la situación como “terrible”.

Según la funcionaria estadounidense, en vez de proteger a los guatemaltecos de la delincuencia y la corrupción, la fiscal general, Consuelo Porras, utiliza su cargo para intimidar y perseguir a jueces y fiscales que defienden el estado de derecho.

Su pronunciamiento se dio tras los operativos realizados esta semana por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial.

En el mismo figuran como sindicadas Eva Xiomara Sosa, exintegrante de la FECI; y Leyli Indira Santizo Rodas, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Santizo fue capturada y permanece en prisión provisional mientras se lleva a cabo la audiencia de primera declaración, para la cual no se ha definido la fecha.

Terrible: instead of protecting Guatemalans from criminals and corruption, AG Porras uses her office to intimidate and persecute judges and prosecutors standing up for the rule of law. https://t.co/pOap7V1GMJ

— Samantha Power (@PowerUSAID) February 12, 2022