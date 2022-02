Contrario a lo que predica su padre, una joven decidió entrar al mundo de OnlyFans, donde se ha convertido en una famosa estrella, luego de se adentró a ella cuando la pandemia estaba en su apogeo, en 2020.

Se trata de Nala Ray, quien con tan solo 23 años ya tiene una mansión, pues sus ingresos mensuales son algo así como 3.6 millones de pesos colombiano. Eso sí, ella dice que su familia aún la ama incondicionalmente, pese a que no estén de acuerdo con lo que hace.

Lectura sugerida: FOTOS. La piloto de la Fuerza Aérea que triunfa en OnlyFans

De acuerdo con la joven, se reveló a las creencias de sus padres porque le impedían tener citas, usar mucho maquillaje, ropa ajustada o relaciones sexuales antes del matrimonio.

“Mi infancia fue muy estricta, básicamente me crié en una iglesia. La iglesia jugó un papel muy importante en mi vida (…). Mi familia definitivamente desaprueba lo que hago para ganarme la vida, pero han dejado en claro que me aman”, dijo la joven originaria de Illinois, Estados Unidos (EE.UU.).

A la pregunta de que si aún creía en un ser supremo, la modelo de OnlyFans dijo: “definitivamente todavía creo en Dios, pero no estoy buscando una relación con Dios en este momento”.

Sin embargo, señaló que se siente muy herida y juzgada por el cristianismo en este momento.

A pesar de sus buenos ingresos por cuenta de las suscripciones a su contenido exclusivo, siempre a tratado de ahorrar y comprar lo menos costoso.

“Tengo un gusto caro. Sin embargo, a veces tiendo a tomar la ruta más barata, me gustan los cupones, me gusta ahorrar dinero”, afirmó recientemente a The Sun.