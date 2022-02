El COI recomienda no invitar a atletas rusos y bielorrusos a competencias deportivas

La comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó este lunes no invitar a rusos y a bielorrusos a competiciones deportivas, tras la invasión rusa en Ucrania.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022