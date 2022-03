¿Galilea Montijo tuvo una relación amorosa con otra mujer? Esta sería la famosa involucrada

Galilea Montijo, famosa conductora del programa Hoy, rompió el silencio sobre la nueva polémica que la envuelve.

Y es que fue en un programa de YouTube donde se aseguró que la mexicana había tenido una relación amorosa con Maca Carriedo.

En entrevista con varios medios de comunicación, a las afueras de las instalaciones de Televisa, la conductora mostró su postura ante el nuevo “chisme”.

“No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y siempre les contesto”, empezó diciendo.

“Ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, que aparte hay que tomarlas, no sé quien lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen”, comentó Gali.

Asimismo, Montijo resaltó que si fuera cierto, no hubiera tenido nada de malo, ya que nada tiene en su contra.

“Si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, de toda la vida, si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo”, añadió.

Hasta el momento, Maca Carriedo no ha hablado sobre el tema. Son embargo, la presentadora dejó claro que no tuvo ninguna relación amorosa con su excompañera.

Y es que dicen los rumores que la también empresaria salió con Maca a pesar de que la conductora se encuentra casada con el político, Fernando Reina Iglesias.

Durante la misma entrevista, le preguntaron si era verdad que Inés Gómez Mont se encuentra en México.

Galilea Montijo habla de Inés Gómez Mont

“Ah, no tengo idea, no tengo idea y ya saben que tampoco de ese tema hablo”, reiteró la mexicana.

Recordemos que hace unos años, Gali e Inés presumían de tener una de las relaciones de amistad más solidas del mundo del espectáculo, y hasta posaron juntas para una famosa revista mexicana.