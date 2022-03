VIDEO. La emoción de los niños al compartir con Iker Casillas

Iker Casillas es considerado uno de los mejores guardametas de la historia, múltiple campeón con el Real Madrid y campeón de la Copa del Mundo en 2010 con la Selección de España, el histórico guardameta estuvo presente en nuestro país para la alianza entre Fundación Real Madrid, Tigo y Fundación Carlos F. Novella.

La presentación de esta alianza contó con la presencia de, Iker Casillas, Adjunto al Director General de la Fundación Real Madrid. Durante el evento resaltó “En colaboración con Tigo y la Fundación Carlos F. Novella, vamos a mejorar las vidas de miles de familias, construyendo un futuro mejor para Guatemala; una sociedad más avanzada, más justa, mejor comunicada y con mayores oportunidades”.

¿Qué significa conocer a Iker Casillas?

Rosmery Tezén Chajón y Roberto Cordón, ambos de 13 años, compartieron sus emociones tras conocer guardameta campeón del mundo con España en 2010 este miércoles en el marco de la la alianza entre Fundación Real Madrid, Tigo y Fundación Carlos F. Novella.

“Son nuevas experiencias para mi, fue una sensación muy bonita, porque no todos tienen la oportunidad de conocerlo”, afirmó Rosmery Tezén Chajón.

“Mi experiencia es muy bonita y muy buena, ya que no solo nos enseñan a jugar futbol, sino también nos enseñan valores importantes, lo que más me gusta es que tengo compañeras y compañeros que comparten esos valores”, indicó Rosmery, quien asiste a la Escuela Sociodeportiva del Real Madrid en San Juan Sacatepéquez.

Mismos comentarios fueron los realizados por Roberto Cordón, de 13 años, quien asiste a la Escuela Sociodeportiva del Real Madrid en la zona 6 capitalina, afirmando que conoció a un ídolo.

“Una experiencia muy bonita, me gusta como juega, es como un ídolo para mi, porque yo también soy portero, fue un honor conocerlo, no me puse nervioso, solo dije mi discurso y ya”, expresó el joven que sueña con ser guardameta.

“Voy a la Escuela del Real Madrid de la zona 6, he hecho muy buenos amigos, ahí entrenamos, practicamos y son muy divertidos”, indicó Roberto Cordón de 13 años.

