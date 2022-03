“Somos el grito de las que ya no tienen voz”; marcha de mujeres llega a plaza de la Constitución

Decenas de mujeres marcharon este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por distintas calles y avenidas de la zona 1 capitalina para hacer una serie de peticiones a las autoridades.

Las participantes en la movilización salieron de la Plaza de los Derechos Humanos en dirección a la 6ª avenida de la zona 1. Pasaron por la 18 calle y finalmente llegaron a la plaza de la Constitución.

Las guatemaltecas exigieron el fin de la violencia y la corrupción. También demandaron justicia al cumplirse cinco años de la muerte de 41 niñas durante un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Portaban pancartas con distintos mensajes para exponer la situación que vive la población femenina en el país.

Se podía leer frase como: “Nos queremos vivas y libres”, “El país de la eterna misoginia”, “Algo va mal si odian más a las feministas que a los violadores” y “Somos el grito de las que ya no tienen voz”.

También: “Estás preciosa cuando luchas por tus derechos”, “Feliz será el día que no nos falta ninguna”, “Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto” y “Muy pro-vida y Guatemala en sexto país de malnutrición”.

Informe muestra situación de la violencia contra mujeres

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó un informe este martes con relación a la violencia contra la mujer en Guatemala e indicó que durante los últimos ocho años se han presentado cerca de 122 mil denuncias por este tipo de hechos.

Según destacó el documento, el 2020, cuando inicio de la pandemia del Covid-19, es el año en el que se reportan más casos.

La organización expuso que a diario se registran múltiples violencias contra este grupo de la población, dentro de las que destacan la violencia intrafamiliar, desapariciones, femicidios y violencia sexual. Esta última está íntimamente vinculada con los embarazos de niñas menores de 14 años.

De acuerdo con el GAM, del 2013 al 2021 se reportaron los siguientes datos al analizar las bases de datos de entidades de investigación y justicia:

63 mil 581 denuncias de violencia sexual.

27 mil 058 denuncias de violencia intrafamiliar.

16 mil 304 denuncias de desapariciones.

14 mil 897 embarazos en menores hasta 14 años.

6 mil 387 femicidios.

