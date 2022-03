Destrozan a Ester Expósito tras incómodo momento con reportero mexicano

Desde hace varios meses, Ester Expósito se encuentra en México trabajando en un proyecto y en varias ocasiones fue captada por los paparazzi con quienes ha tenido buen trato.

Sin embargo, la actriz española fue interceptada por un reportero del programa “Chismorreo” de Multimedios y no contestó las preguntas del periodista.

Ella se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México documentando su equipaje. En el video la joven se mostró totalmente indiferente con el reportero que le comenzó a hacer preguntas de la situación en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Cuando el periodista le hizo la primera pregunta, no volteó y al final de la pregunta solamente le dijo: “Es un poco incómodo porque la gente me va a ver así… Por eso no es un buen momento, gracias”.

En la misma línea, el reportero la cuestionó acerca de que por qué no era un buen momento e incluso le dijo que era una oportunidad para tener contacto con su público mexicano.

Ante ello, la joven respondió que ella tiene contacto con el público mexicano “de otra manera”. “Lo tengo créeme de muchas maneras”, aseveró algo enojada Ester. Por lo visto la joven no se encontraba de buen humor y la joven siguió ignorando al periodista en las preguntas que le hizo.

Responde molesta la actriz

Cabe destacar, el reportero comenzó a seguir el tono de sus preguntas y le mencionó que cuando cortó con Alejandro Speitzer “en México se le brindó apoyo”.

Para finalizar el incómodo encuentro, el periodista le dijo a la actriz: “Cuando se te baje un poquito la fama, platicamos”, a lo cual la española respondió: “Cuando seas educado hablamos”. Finalmente, la joven estuvo en Guanajuato y compartió fotografías de su experiencia en ese estado.

