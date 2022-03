Mbappé rompe el silencio tras la eliminación ante el Real Madrid

El Real Madrid se clasificó este miércoles para los cuartos de final la Champions al ganar 3-1 al París Saint-Germain, con un triplete de Karim Benzema, en la vuelta de octavos del máximo torneo continental de clubes.

La joven estrella francesa Kylian Mbappé abrió el marcador (39), pero Karim Benzema se encargó de dar la vuelta al resultado (62, 76, 78), poniendo el 3-2 en el global de la eliminatoria que dio el pase a los blancos a la siguiente ronda.

Tras la dolorosa eliminación en manos del Real Madrid este miércoles, Kylian Mbappé rompió el silencio y mostró su tristeza tras caer eliminados en octavos de final ante los blancos.

Su futuro está en el aire y todo apunta a que al final de temporada se irá al Real Madrid, pese a eso, Mbappé mostró su compromiso para afrontar lo que queda de temporada con el PSG, donde solo optan a conquistar la Liga Francesa.

En España dan por hecho que la eliminación del PSG contra el Madrid es lo único que faltaba para que Mbappé tomara su decisión de dejar a la institución parisina, y todo apunta a que la próxima temporada estará vestido de blanco.

El delantero campeón del mundo, que encarna el futuro a sus 23 años, estará libre para recalar en el equipo que quiera en junio, al término de su contrato con el PSG, que rechazó 200 millones de euros del Real Madrid en el ‘mercato’ de verano, y que “hará todo lo posible” para que se quede, prometió Leonardo en L’Equipe.

Pero esta prestación calamitosa en Champions planteará dudas en un Mbappé que deseaba comprobar la competitividad del equipo antes de una eventual renovación.

El futbolista del PSG que no merecía irse eliminado. En toda la serie, marcó 2 golazos, le anularon 2 anotaciones, provocó un penal y no dejó de generar. Kylian Mbappé se entregó, pero no pudo ante la grandeza del Real Madrid Club de Fútbol. Se dejó todo, y NO PUDO SER. pic.twitter.com/YrPBgL0zeF

— Invictos (@InvictosSomos) March 9, 2022