VIDEO. ¿Está descontento Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Ralf Rangnick admitió que no sabe si Cristiano Ronaldo está contento o no en el Manchester United, mientras la estrella de Portugal se prepara para volver el sábado contra el Tottenham una vez recuperado de su lesión.

#MUFC boss Ralf Rangnick does NOT know if Cristiano Ronaldo is 'happy' at the club 🔴

Rangnick also provides injury updates ahead of clash with #THFC 👇pic.twitter.com/yD1wBpGQzG

— Sky Sports (@SkySports) March 11, 2022