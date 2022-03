Así se jugará la jornada 12 de la octogonal de Concacaf rumbo a Catar 2022

Vecinos y acérrimos rivales, México y Estados Unidos pugnarán el jueves por dar un paso decisivo hacia Catar-2022 en la duodécima jornada de las eliminatorias de Concacaf, en la que Canadá puede festejar ante Costa Rica su regreso al Mundial 36 años después.

Remember where everybody left off en route to Qatar🇶🇦 ? We are getting ready for an action-packed week of #CWCQ soccer ⚽

–

¿Recuerdan dónde nos quedamos? Hay más acción de #CWCQ esta semana ⚽ pic.twitter.com/KN1IoJZAkf

— Concacaf (@Concacaf) March 21, 2022