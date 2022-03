¡Guatemala triunfa! Mardoqueo Vásquez se lleva la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab

Este sábado se desarrolló la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab, con cuatro premios de montaña propicia para los escaladores. La salida se dio en San Francisco El Alto, con meta en Piedra María Tecún, también en el mismo departamento.

En un emocionante final que se dio en la cumbre de Santa María Tecún, el pedalista guatemalteco del equipo Hino One, Mardoqueo Vásquez se llevó el triunfo, el ganador de la Vuelta Ciclística 2020 volvió a saborear la gloria.

Mardoqueo Vásquez se lleva la etapa

Una colorida salida se dio en la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab, la salida se dio en el campo municipal en San Francisco El Alto, Totonicapán, donde les esperaría un largo recorrido de 135 kilómetros hasta la meta en la Cumbre de Piedra María Tecún.

El primer tramo de la competencia fue un circuito de 7 vueltas sobre el Momnumento al Migrante en Salcajá, para posteriormente buscar el ascenso a la Cumbre de Alaska donde se darían los primeros premios de montaña.

A partir de la Cumbre de Alaska fue donde los escaladores se pusieron a prueba y empezaron a tomar la ventaja en la competencia un grupo de 4 fugados tomó una ventaja de 3 minutos 55 segundos con respecto al pelotón de perseguidores.

Los últimos kilómetros fueron de subida exigente desde la aldea Pocoxom hasta la meta en Piedra María Tecún, donde el pedalista guatemalteco Mardoqueo Vásquez se llevó el triunfo.

“Fueron etapas duras y muy complicadas. No he tenido una buena vuelta, ayer tuve un pinchazo, hoy fue una revancha en la etapa, me sentía motiva y preparado. Esta etapa va dedicada a mis patrocinadores, siempre la he ganado (la vuelta) y gracias a Dios tuve las fuerzas y muy contento de llevarme la etapa. Se que se adapta muy bien a mis caracteristicas como escalador, sabía que podía lograr ganar esta etapa, sabía que la podía ganar en la recta final, la saqué cuando faltaban 4 kilometros y la gané”, fueron las palabras de Mardoqueo Vásquez a Kike Rodríguez de Emisoras Unidas tras llevarse el triunfo.

Metas Volante (3)

La primera meta volante, se dio sobre el tercer paso en el circuito al Momumento al Migrante en Salcajá, donde el líder de las metas volante, Dorian Monterroso se llevó la primera del día.

Dorian Monterroso (GUA) Esdras Morales (GUA) Fredy Bulux (GUA)

El segundo premio de montaña se dio sobre el kilómetro 53 de competencia en el sexto paso sobre el Monumento al Migrante en Salcajá, en esta ocasión, Henry Sam de Decorabaños se llevó el segundo premio.

Henry Sam (GUA) Esdras Morales (GUA) Fabio Duarte (COL)

La tercera y última meta volante se dio sobre el kilómetro 113 de competencia, en la Aldea Pocoxom, donde el guatemalteco Esdras Volante se llevó el último premio de las volantes del día.

Esdras Morales (GUA) Robigzon Oyola (COL) Pablo Alarcón (CHI)

Premios de motaña (4)

El primer premio de montaña (de primera categoría) se dio sobre el kilómetro 81.5 en la Cumbre de Alaska, donde Henry Sam se llevó el primer premio de montaña superando al también guatemalteco Esdras Morales.

Henry Sam (GUA) Esdras Morales (GUA) Pablo Alarcón (CHI)

El segundo premio de montaña se dio sobre el kilómetro 118.5 de competencia, concretamente en la Pasarela del Mojón 136, donde nuevamente Henry Sam fue quien se llevó el premio.

Henry Sam (GUA) Robigzon Oyola (COL) Esdras Morales (GUA)

El tercer premio de montaña se dio sobre el kilómetro 126 de competencia en Los Encuentros, Sololá, en este premio fue Esdras Morales de Hino One, quien se llevó el primer lugar.

Esdras Morales (GUA) Henry Sam (GUA) Robigzon Oyola (COL)

