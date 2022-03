VIDEO. Recuerdan el día que Will Smith golpeó a un periodista

Las repercusiones por la cachetada que Will Smith le pegó al comediante Chris Rock en plena entrega de los Premios Oscar sigue dando de qué hablar.

Absolutamente inesperada y fuera de lugar, la actitud del actor recorrió el mundo en cuestión de segundos, en los que muchos se preguntaron si el golpe que el intérprete de Wild Wild West le dio a su colega fue planificado.

Sin embargo, cuando Will Smith recibió el Premio Oscar por Mejor Actor aclaró la situación.

El famoso intentó justificar su acto de violencia en el amor a su familia.

-->

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar y muchos defendieron a Will Smith, pues agregaban que también el bullying es una forma de agresión y que él tenía derecho a defender a su esposa.

Aunque el hecho no registra precedentes en los premios que entrega La Academia de Cine de los Estados Unidos, no fue la primera vez que el reconocido actor tiene un arranque violento.

Luego de viralizarse el hecho ocurrido en los premios Oscar, muchos recordaron cuando el actor también abofeteó a un periodista en la presentación de la película Hombres de Negro III.

En la grabación, que tiene ya diez años años, se ve al periodista que toma a Smith de los hombros y le da un beso afectuoso. Más allá de que en un principio el actor le devolvió el cariño al reportero, mientras le decía “Oh, Dios mío, muchas gracias”, de un momento a otro, se lo sacó de encima con sus brazos y luego le propinó un golpe a mano abierta.

En ese momento, le reclamó: “¿Cuál es tu pu… problema amigo?”. Y siguió caminando entre risas.

Al advertir que estaba siendo grabado por las cámaras y al ver la reacción de las personas presentes, el artista retomó su compostura y trató de justificar el hecho: “Perdón, ¿vieron? Me besó. Es bromista el chico. No, lo siento. No, todo está bien”.

Ahora, la organización de los Oscar volvió sobre sus pasos y anunció que abrió una “investigación formal” para conocer en profundidad el hecho. Además, en el texto emitido por el sitio Hollywood Reporter, La Academia “condena” el accionar de Will Smith.

►¿Miss Universo esta embarazada? Se desatan los rumores tras estas fotos…