Real Madrid refuerza su línea defensiva con un lateral brasileño

El Shakhtar Donetsk ha hecho oficial el traspaso de Vinicius Tobias al Real Madrid. El lateral brasileño, de 18 años, llega cedido hasta el final de la temporada 22/23 y el club blanco se reserva una opción de compra. Vinicius aterriza en Madrid para jugar en el Castilla, aunque podrá alternan con el primer equipo.

Vinicius Tobias fichó por el Shakhtar el pasado mes de enero, pero no ha podido debutar por la invasión de Rusia a Ucrania. La FIFA abrió la puerta a los traspasos de los jugadores que militan en la liga ucraniana y el Madrid ha estado atento para hacerse con los servicios de un futbolista que ya tenían en el radar.

La idea del Real Madrid es que juegue año y medio en el Castilla y seguir su evolución para ver si puede dar el salto al primer equipo.

⚒ Vinicius Tobias went on loan to Real Madrid.

He will play on loan for the Madrid club until the end of the 2022/23 season. Under the agreement terms, Real Madrid also has the option to buy the player.#Shakhtar https://t.co/7Vz3kur2ZR pic.twitter.com/L0tjSuNIS5

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 1, 2022