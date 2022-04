“Llevo más de un mes presa por haber pertenecido a FECI”, dice Virginia Laparra

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, escribió una carta desde el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, en donde se encuentra recluida.

Dicha misiva se la entregó al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, quien la publicó en sus redes sociales indicando que “es un testimonio escrito por ella misma de lo que le ha tocado vivir en este proceso”.

Hoy verifique la situación de la ex Jefa de la FECI en #Quetzaltenango Virginia Laparra en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, este es un testimonio escrito por ella misma, de lo que le ha tocado vivir en este proceso https://t.co/CXsOrx4Xh9 pic.twitter.com/bWvWQ5SKOs

Horas antes, la oficina del PDH publicó en redes sociales que se realizaba una verificación sobre la situación de Laparra en el mencionado centro de privación de libertad.

La exfiscal Virginia Laparra fue ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.

La exfiscal Laparra escribió una “carta abierta al pueblo de Guatemala” en la que describió lo que ha vivido en el interior del centro carcelario por más de un mes.

“Veo la luz del sol una vez al día, fui arrancada de mi tierra, mi bella Quetzaltenango, me alejaron de mi casa, de mi familia, de mis amigos, me dejaron sin trabajo y me arrebataron mi libertad”, indica en primera instancia.