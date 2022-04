VIDEO: brutal asalto a embarazada, la empujan y tiran al piso

Una joven embarazada de 26 años fue arrojada contra el suelo durante un violento asalto ocurrido en una calle de Queens, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) al comenzar un día laboral.

La policía de Nueva York publicó un video del robo que captó una cámara de vigilancia, ocurrido el miércoles pasado alrededor de las 6:05 horas cerca de la esquina de la calle 131 y la avenida Liberty, en el vecindario Richmond Hill.

La víctima caminaba por la acera con una sombrilla cuando un hombre que pasaba repentinamente se abalanzó sobre ella, le agarró el bolso y la arrojó al suelo en su esfuerzo por quitárselo de las manos, según captó el video.

El atacante huyó corriendo. Paramédicos llevaron a la mujer a un hospital con dolor en el abdomen y cortes en la mano, pero la policía no tenía información actualizada sobre su estado o el de su bebé hasta la mañana de este 5 de abril, acotó Pix11. También se confirmó que no hay arrestos.

🚨WANTED for an ASSAULT: On 3/31/22 at approx. 3PM, in front of 2245 7 Ave @NYPD32PCT Manhattan. The suspect hit a 60 year-old male victim with a brick & then punched him causing severe injuries. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500. pic.twitter.com/5AmZx7gteu

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 5, 2022