Presentan “Gol de Plata” la película inspirada en Juan Carlos Plata

El cineasta guatemalteco, Kenneth Müller, lleva a la pantalla grande su nueva producción, “Gol de Plata”, en la que muestra la vida, historia y logros detrás del ídolo del fútbol guatemalteco Juan Carlos Plata, en un proyecto de país con el apoyo de empresas nacionales y con un elenco de talla internacional. Este jueves fue presentada en conferencia de prensa.

Este nuevo proyecto cinematográfico es producido por Story of Life y dirigido por el ganador del premio Netflix, quienes llevan aproximadamente un año en su construcción y finalmente han encontrado el pase para iniciar la filmación a finales del mes de abril del 2022.

“La vida de Juan Carlos el Pin Plata, es el reflejo del guatemalteco que lucha, que siente y sobre todo que cambia vidas, aunque ya ha cambiado a miles de guatemaltecos, estoy seguro de que su historia trascenderá las fronteras y moverá el corazón y la esperanza de nuestros países que tanto necesitan buenas noticias”, comentó Kenneth Müller, director de la película.

Para poder dar vida a este proyecto, y con el compromiso de apoyar al deporte y talento nacional, cinco empresas guatemaltecas se han sumado como patrocinadores, entre ellas: Banrural, Cementos Progreso, Pollo Campero, Tigo y Tortrix. Esta sinergia contribuye a que se desarrollen las plataformas necesarias para crear proyectos de cine y producciones de gran formato en el país.

Grandes talentos se han sumado a la cuarta película de Müller, entre ellos el único centroamericano ganador del Oscar®, el salvadoreño Andre Guttfreund. También, como parte del elenco internacional participará el reconocido actor Mexicano Mario Zaragoza, (Actor en series como Luis Miguel, Man Of Fire y Get the gringo) y Leonardo García, actor mexicano-estadounidense.

“Es una maravillosa oportunidad para que el público conozca sobre mi vida, mi pasión y entrega al futbol y cómo se conocieron mis aptitudes y capacidades para ser llamado a integrarme al CSD Municipal. Asimismo, es una gran satisfacción saber que esta película puede ser una fuente de inspiración para muchas personas que sueñan con cumplir sus metas. Finalmente constituye un tributo a la memoria de mi madre, pieza fundamental de mi vida y estímulo a la realización de mis sueños”, expresó Juan Carlos Plata.

Para completar la búsqueda de los protagonistas de esta producción con talento guatemalteco, se realizaron varias audiciones a las que asistieron más de 350 personas. Parte de está búsqueda se realizó en la Cancha de La Manía Villatoro, ubicada en la Zona 6 de la Ciudad, lugar en donde el mismo Juan Carlos el Pin Plata fue descubierto junto a su hermano, esto llena aún más de emoción este gran proyecto que promete enaltecer el deporte y el gran potencial que existe en Guatemala.

Gol de Plata se estrenará el 15 de septiembre en la Ciudad de Guatemala junto al elenco completo y en medio de la celebración de las fiestas de Independencia, esto como una muestra de agradecimiento y honor para el país.