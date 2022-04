“Me alegra que mi mamá murió”, Jennette McCurdy genera polémica con su nuevo libro

Jennette McCurdy es una talentosa actriz estadounidense que se retiró del mundo de la interpretación luego de que su madre falleciera a causa del cáncer en septiembre de 2013.

En ese momento, muchos pensaron que lo hizo porque no podía seguir sin ella, sin embargo, tomó tal decisión al sentirse liberada de la presión que era sometida.

Seis años después, en 2019, la ex estrella de Nickelodeon, famosa por su personaje Sam Puckett en la serie “iCarly”, decidió romper su silencio y revelar parte de los abusos que sufrió durante su carrera desde que era una niña.

En su libro titulado “I’m Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá murió”, en español), que será publicado el 9 de agosto de 2022, y en cuya portada está ella cogiendo una urna de la que se derraman confetis, la joven cuenta todas sus experiencias y lo que tuvo que pasar para ver realizado el más grande sueño.

“El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro”, comentó.

Genera polémica

Ante el revuelo que ha originado el próximo lanzamiento de su libro, fans han enumerado los abusos que sufrió la actriz por parte de su madre.

Según contó la famosa, su progenitora estaba tan obsesionada en convertirla en estrella que no dudó en abusar emocional y sexualmente de ella, hechos que le provocaron ansiedad y trastornos alimenticios.

Durante una entrevista con Anna Faris para el podcast “Empty Inside”, McCurdy señaló: “Siempre, siempre, siempre, actuar fue difícil para mí. Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso cuando tenía 6 años y por la edad, supongo, 10 u 11, yo era el principal sostén económico de mi familia y fue en gran medida la presión de mi familia [que no tenía] mucho dinero, y esta era la salida”.

En marzo de 2019, la ex estrella de Nickelodeon reveló el trastorno alimenticio que sufrió cuando tenía 11 años. “Desafortunadamente, tenía una compañera fiel y dedicada lista para ayudarme con mi creciente anorexia: ¡mi mamá!”, señaló.

Fue así que su madre controló todas sus comidas; y aunque ella deseaba probar alimentos y darse sus gustos con un helado como una niña normal, la negativa de su progenitora le hacía pensar que lo hacía por su bien.

Pero poco a poco el estrés de la fama comenzó a pasarle factura. A los 15 años sufría de bulimia nerviosa.

Jennette McCurdy también contó que hasta los 17 años su madre le practicaba exámenes vaginales y mamarios. No solo eso, pues nunca la dejaba bañarse sola.

“Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como joven intérprete. Siento que no lo hice. No tenía las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces, por lo que este libro es una forma de no solo honrar esa experiencia y dar voz a mi antiguo yo, sino también de alentar a los jóvenes a hablar por mí en entornos donde pueden estar condicionados a simplemente ‘jugar a la pelota’ y ‘ser un buen deportista’. Perdón por los modismos deportivos, nunca practiqué deportes, así que no tengo idea de por qué se me escapan”, indicó.

