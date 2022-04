Usuarios estallan contra Jada Pinkett Smith por sus declaraciones

A raíz del escandalo que sucedió en la edición número 94 de los premios Oscar, protagonizado por Chris Rock y la pareja conformada por Jada Pinkett Smith y Will Smith, han resurgido viejos testimonios y escándalos que involucran a los famosos.

Ahora salió a relucir una entrevista que la actriz concedió a su programa “Red Table Talk”, en 2018, cuando confesó en frente de su madre (Adrienne Banfield-Norris) y su esposo (Will Smith) que nunca quiso casarse.

“Nunca quise casarme con Will, me forzaron y fue horrible”, señaló. “Estaba muy presionada, -continuó- era joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, puntualizó.

Durante el programa Jada le dijo a su madre que había sido ella quien los obligó a contraer matrimonio: “Lo hicimos porque ‘Gammy’ estaba llorando. Era como si ella nos dijera: tienen que casarse”.

Ante estas palabras que se hicieron viral en las redes, los usuarios se han ido en contra de la artista, pues muchos aseguran que ella no merece el amor del actor.

“Por las estupideces que dice se nota que nunca quiso a Will”

“No cabe duda que es una mujer ridícula”

“Pobre Will, con mujeres así para que quieres enemigos”

“Ojalá nunca me toque tener como esposa a alguien como #JadaPinkett”

Ellos se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland, y al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En 2000, la pareja recibió a Willow, de 21.

Lo que piensa la actriz

Después del desafortunado comentario de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, Will Smith decidió irrumpir en el escenario y darle una bofetada al comediante.

Aunque el actor sí se disculpó en su cuenta de Instagram, aún no ha dado su versión oficial en algún medio.

Pero su esposa sí. Al menos eso es lo que cuenta una fuente cercana a la pareja, quien agrega que Jada “no está enojada con Will”, pero “desearía que no hubiera agredido físicamente” al comediante.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos coinciden en que él reaccionó de forma exagerada”, comentó la allegada a los actores a la revista Us Weekly.