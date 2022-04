Ronaldo pide el Balón de Oro para Karim Benzema

Ronaldo Nazario es toda una voz autorizada para hablar de fútbol. El exdelantero brasileño reiteró en una entrevista para Sky Sports quien es su principal candidato para ganar el Balón de Oro.

El ‘Fenómeno’, que ganó dicho galardón en dos ocasiones (1997 y 2022), no tiene dudas que el francés Karim Benzema debe quedarse con el premio por el temporadón que está realizando con los blancos.

‘‘Benzema se merece el Balón de Oro, lo vengo diciendo desde hace años y me han criticado… pero se lo merece, es un gran delantero’’, aseguró Ronaldo mientras era entrevistado por Alessandro Del Piero.

Sobre el favorito para ganar la Champions, el exjugador brasileño admitió que ‘‘para la Copa de Europa, el Real Madrid es el favorito. No lo está pasando muy bien, pero está en simbiosis con esta competición, y luego tiene a Ancelotti en el banquillo, que es uno de los mejores del mundo’’.

Por otro lado, Ronaldo valoró el cariño que todavía le tiene la gente: ‘‘Tengo tantos buenos recuerdos, pero lo que me asombra cada vez es el cariño de la gente donde quiera que voy. Siempre encuentro mucho respeto por parte de todos. Los resultados deportivos, los logros tanto con Brasil como con los equipos… fue una vida deportiva hermosa”.

