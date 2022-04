¡El Clausura 2022 tiene nuevo líder! Municipal derrota a Xelajú MC y escala a la primera posición

Los duelos sabatinos de la jornada 17 finalizaron con los partidos entre Xelajú MC vs. Municipal y el Malacateco vs. Achuapa, partidos que pudieron mover la parte alta de la tabla, el campeón Malacateco no pudo ante el colista en la general Achuapa y empataron 0-0, mientras que los Rojos se llevaron la victoria por 0-1 y se convierten en el nuevo líder del Clausura 2022.

#Clausura2022 | ¡Victoria escarlata! Municipal 😈 derrotó a domicilio 0-1 a Xelajú MC 🐐 y se convierte en el nuevo líder del Torneo Clausura 2022 🏆 La crónica: https://t.co/D35rNuvcKk pic.twitter.com/tkHywhDyBr — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 17, 2022

Xelajú MC 0-1 Municipal

El estadio Mario Camposeco vivió una primera parte sin demasiadas emociones, los rojos llegaron con la necesidad de sumar para lograr el liderato, mientras los de Rubirosa buscaban romper su mala racha en liga.

La primera parte no contó con tiros a la portería hasta el minuto 41, con una efectividad del 100%, Municipal se puso a ganar el encuentro con su primer tiro al arco, Yasnier Matos dentro del área remató un balón que fue bajado por Milciades Portillo y a pesar de un desvío de la defensa, el balón entró al fondo de la red

Municipal estaba sacando una ventaja que lo estaba colocando en la primera posición de la tabla al descanso.

Similar a la dinámica de la primera parte, el encuentro no contó con disparos dentro de los tres palos y a pesar de tener ocasiones los porteros no vieron su arco peligrar.

Los rojos se llevaron la victoria ante Xelajú MC y se convierten en el nuevo líder del Torneo Clausura 2022 con 33 puntos, dos por encima de Cobán Imperial (segundo) y Malacateco (tercero). Del lado de Xelajú, los “superchivos” suman su octavo partido consecutivo sin conseguir la victoria y se mantiene en la 10 posición.

Malacateco 0-0 Achuapa

Malacateco desaprovechó el empate de Cobán Imperial en su duelo ante Antigua GFC, los toros recibieron Achuapa y no pudieron pasar del empate sin goles en el estadio Santa Lucía, los toros dominaron pero la defensa “cebollera” aguantó el empate que le sirve de cara al descenso.

#Clausura2022 | ¡Final! Malacateco

🐂 no pudo pasar del empate sin goles ante Achuapa 🧅en el estadio Santa Lucía 🏟️ Los toros pierden la oportunidad de tomar el liderato. 📷: @DMalacatecoToro pic.twitter.com/MulL7ikIDZ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 17, 2022

Malacateco se queda en la tercera posición, mientras que el empate para Achuapa significa alejarse cada vez más del descenso, una victoria en la próxima jornada podría dejar al fuera de la ecuación a la Nueva y complicar las aspiraciones de Sololá