Ellos son los ganadores de los Latin American Music Awards

Antes de la ceremonia de entrega de premios, los famosos brillaron con sus mejores looks en la alfombra roja de los Latin AMAs 2022.

Los ganadores de las principales categorías fueron:

Karol G hizo historia el jueves como la primera mujer en alzarse con el máximo honor en los Latin American Music Awards, artista del año, pero la cantante colombiana de música urbana, la máxima ganadora de la noche con seis galardones, no estuvo presente para recibirlos.

Bad Bunny, igualmente en ausencia, obtuvo cinco premios que incluyeron artista favorito masculino y sencillo del año por “Dákiti”, con Jhay Cortez, que también ganó canción urbana favorita.

-->

Los premios de Karol G también incluyeron artista favorita femenina; álbum del año y álbum favorito – urbano, por “KG0516”; artista favorito – urbano, y colaboración del año por “El makinón” con Mariah Angeliq, quien subió al escenario a recibirlo.

Christian Nodal recibió cuatro trofeos, incluyendo tres en las categorías de música regional mexicana y uno especial anunciado previamente: el Premio Evolución Extraordinaria, otorgado a un artista joven que logra alcanzar el éxito de manera acelerada.

El Premio Leyenda, otro reconocimiento especial, fue para la también mexicana Lupita D’Alessio por sus más de cinco décadas de trayectoria.

El premio al nuevo artista del año fue para la sensación argentina María Becerra.

Entre otros ganadores, Aventura obtuvo dos premios, a dúo o grupo favorita y canción favorita tropical por “Volví”, con Bad Bunny. También fueron reconocidos CNCO, El Gran Combo de Puerto Rico, Gera MX, J Balvin, Myke Towers, Romeo Santos, Sebastián Yatra y Selena Gómez.

El primer premio de la noche, a dúo o grupo favorito regional mexicano, fue para Grupo Firme.

En total se anunciaron 26 galardones, aunque no todos en cámara, en géneros de música pop, urbana, tropical y regional mexicana, además de artista favorito crossover (The Weeknd), artista social del año (Pabllo Vittar), video favorito (“Girl From Rio” de Anitta), canción viral (“AM” de Nio García, J Balvin y Bad Bunny”) y gira del año (“Enrique Iglesias y Ricky Martin”).

Los ganadores fueron seleccionados por los fans, que emitieron sus votos a través de LatinAMAs.com y la cuenta de Twitter @LatinAMAs.

Vía: AP y Telemundo

►Latin AMAs: Andrea Meza no deja nada a la imaginación con tremendo escote