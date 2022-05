Guardia de seguridad relata cómo Amber Heard golpeó a Johnny Depp

El guardia de seguridad de Johnny Depp fue parte de los testigos presentados durante el juicio contra Amber Heard y fue contundente con sus declaraciones.

Travis McGivern, el empleado que trabajó por nueve años con el famoso, contó los contantes episodios de peleas que vivía la pareja desde 2014.

Confesó que regularmente recibía mensajes de texto del actor durante estas peleas para que fuera al penthouse de la pareja y así lo ayudara a irse.

#JohnnyDepp's bodyguard said that #AmberHeard punched Depp in his face in March 2015. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/4Lw17Dim9D

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 2, 2022