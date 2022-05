Madonna pide reunión con el Papa Francisco ¿cuál es la razón?

A través de su cuenta de Twitter, Madonna, quien en más de una ocasión ha suscitado polémica por manifestarse ofensivamente contra la fe católica, se dirigió al Papa Francisco y ha creado polémica.

“Hola @Pontifex Francisco. Soy una buena católica ¡Lo juro! ¡Quiero decir que no juro! Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes?”, escribió la cantante en su red social.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

