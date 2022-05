La versión de Amber Heard sobre las heces en la cama de Johnny Depp

La actividad en la corte donde se celebra el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard volvió a la normalidad tras una semana de parón. La actriz subió de nuevo al estrado en su tercera sesión de testimonios, donde acusó a su exesposo de haberla agredido física y sexualmente.

Heard detalló que llegó a temer por su vida y que, debido a ello, sufría crisis de pánico por las noches que le llevaron a cambiar la cerradura. “Quiero seguir adelante con mi vida, tengo un bebé”, pidió entre lágrimas.

Tras su alegato, llegó el turno del contrainterrogatorio del equipo legal de Johnny Depp. Entre otros temas tratados, una de sus abogadas, Camille Vásquez, cuestionó a la actriz por el episodio de sus supuestas heces.

De esta manera, Heard negó que defecara sobre la cama de su expareja, culpando a sus perros yorkshire. El suceso ocurrió en 2016, durante el 30 cumpleaños de la actriz y tras una fuerte discusión con Depp en la que acabó abandonando la casa.

“En primer lugar, no creo que sea divertido. No estaba de humor para bromear. Mi vida se estaba desmoronando. Me acababan de atacar en mi 30 cumpleaños. No fue un momento divertido y no creo que sea gracioso, punto. Eso es asqueroso”, negó Heard.